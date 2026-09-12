Lazio-Milan, due protagonisti per parte: Frattesi e Cisse i più pericolosi in zona gol

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Tra i possibili protagonisti della sfida dell'Olimpico, spiccano Davide Frattesi, a segno per tre gare consecutive e il gioiello rossonero Alphadjo Cisse

Dopo il pareggio di Torino contro la Juventus, il Milan di mister Ruben Amorim è desideroso di trovare i tre punti nel prossimo ed imminente turno di campionato. Domani sera infatti, i rossoneri saranno ospiti della Lazio dell'ex cuore milanista Rino Gattuso. Una trasferta insidiosa e ricca di ostacoli, visto soprattutto l'ottimo momento di forma della Lazio, prima a punteggio pieno dopo le tre vittorie di fila in questo breve avvio di campionato. Tra i possibili protagonisti della sfida dell'Olimpico, spiccano Davide Frattesi, a segno per tre gare consecutive e il gioiello rossonero Alphadjo Cisse, reduce dal gran gol segnato contro la Juventus.

FRATTESI E CISSE POSSIBILI PROTAGONISTI

Davide Frattesi ha segnato tre gol nelle sue prime tre presenze in Serie A con la Lazio; prima di lui, solo Mauro Zárate, Giuseppe Signori e Silvio Piola erano riusciti a trovare la rete nelle prime tre gare disputate con il club nel massimo campionato, ma nessuno di loro è andato a segno anche nella quarta.

Per il Milan invece, dopo i gol contro Torino e Juventus, Alphadjo Cisse potrebbe diventare solo il terzo giocatore a segnare in tutte le sue prime tre trasferte con la maglia del Milan in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Maurizio Ganz (tra gennaio e febbraio 1998) e Krzysztof Piatek (tra febbraio e marzo 2019).