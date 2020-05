Albertini: "Nel 96/97 e 97/98 soffrimmo il cambio della vecchia guardia e la legge Bosman"

Demetrio Albertini, intervenuto in una diretta Instagram con Mauro Suma, ha parlato delle stagioni 96/97, 97/98 e 98/99, provando a spiegare le difficoltà prima dello scudetto con Zaccheroni: "Abbiamo giocato una stagione in cui c'è stato il cambio della vecchia guardia, poi è arrivata la legge Bosman, c'è stato un cambio di tanti stranieri e un po' di scossone ce l'hai. Non abbiamo fatto bene, negli ultimi tre mesi, per andare al Mondiale del '98, prendevo sempre l'Aulin per allenarmi. Zaccheroni mi chiama, gli spiego il dolore e mi presento una settimana prima rispetto agli altri Nazionali. Abbiamo cercato di costruire un rapporto con la vecchia guardia, lui si è fidato di me, Maldini e Costacurta. Abbiamo dato tutto noi stessi, anche quando le cose andavano male, per costruire qualcosa per il Milan. Ci siamo ritrovati secondi e quando vinci con la Sampdoria pensi che è l'anno buono".