Albertini: "Se San Siro col Milan si riempie sempre più, un motivo ci sarà..."

Demetrio Albertini, nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport di questa mattina, ha parlato della passione dei tifosi rossoneri e di come questa stia spingendo il Milan. Queste le sue parole: "Mio figlio ha 21 anni e non è mai stato così appassionato di una squadra, neanche quando l’ho portato a vedere la Nazionale. I tifosi percepiscono l’emozione e mi auguro che tutti i club italiani capiscano che oggi c’è bisogno dello spettacolo. Quando io ero all’Atletico Madrid, se vincevano giocando male lo stadio ci fischiava. Se non crei spettacolo, oggi, i ragazzi si mettono a guardare lo smartphone. I tifosi non sono stupidi e, se San Siro col Milan si riempie sempre più, un motivo ci sarà..."