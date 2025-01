Alberto Costa alla Juve, il retroscena: battuta concorrenza di Roma, Milan e due di Premier

Nella giornata di ieri la Juventus ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes di Alberto Costa, terzino portoghese classe 2003 che ha firmato fino al 2029 e che diventa così il primo colpo bianconero in questo mercato di gennaio.

Il retroscena raccolto da TMW racconta di come la Juventus abbia battuto una foltissima concorrenza sul giocatore: prima dell'affondo bianconero sembrava vicinissimo allo Sporting CP, operazione che avrebbe liberato Fresneda per il Como. L'appeal juventino alla fine ha però avuto la meglio, con Giuntoli che ha bruciato la concorrenza anche di Milan e Roma in Italia, altre società che si erano mosse per lui. All'estero invece erano stati due club di Premier League come Fulham e soprattutto Brighton ad avanzare proposte ufficiali, con i Seagulls che avevano messo sul piatto un'offerta da 12 milioni di euro per il suo cartellino.

Questo invece il dettaglio economico dell'operazione chiusa dalla Juventus per lui: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Vitória Sport Clube per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Oliveira Baio a fronte di un corrispettivo di € 12,5 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,3 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029".