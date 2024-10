Alle 14:30 la conferenza stampa di Fonseca e Reijnders pre Milan-Brugge

vedi letture

Giornata di vigilia oggi per il Milan: i rossoneri domani tornano a competere in Champions League e dopo due sconfitte in altrettante giornate non possono più commettere passi falsi. Domani a San Siro, alle ore 18.45, arriveranno come ospiti di belgi del Club Brugge che nella graduatoria unica della massima competizione europea sono a quota 3 punti. Oggi il mister Paulo Fonseca parlerà in conferenza stampa alle ore 14.30 e accanto a lui ci sarà anche il centrocampista olandese Tijjani Reijnders.

DOVE VEDERE MILAN-CLUB BRUGGE

Data: martedì 22 ottobre 2024

Ore: 18.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it