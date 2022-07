Alle 19 Wolfsberger-Milan, un poker di club di A visionerà Luka Lochoshvili

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'amichevole in programma oggi fra Milan e Wolfsberger sarà un'occasione di mercato per alcune società italiane. Nel mirino c'è Luka Lochoshvili, difensore centrale georgiano in forza al club austriaco. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sul giocatore classe 1998 ci sarebbero, infatti, le mire di ben quattro società di Serie A come Hellas Verona, Sampdoria, Torino e Udinese che lo visioneranno dal vivo.