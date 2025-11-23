Allegri a DAZN: "Si lavora per serate del genere. Chi vince più duelli vince la partita"

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN nel pre partita di Inter-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Quanto impattano giocatori come Rabiot?

“Era importante per noi recuperare un po’ tutti i giocatori, purtroppo tra la penultima e l’ultima sosta abbiamo avuto pochi giocatori e abbiamo dovuto fare più una gestione di allenamento. Avere tutti a disposizione alza il ritmo dell’allenamento, in settimana abbiamo lavorato bene e stasera è una partita molto complicata, difficile, l’Inter è una squadra forte. È importante fare una bella prestazione per poi iniziare il percorso che ci porterà a marzo”.

Su Bartesaghi:

“Sta crescendo, è un giocatore con poche partite nelle gambe ma sicuramente affidabile e di grande futuro. Rabiot è stato fuori tanto tempo, non so quanti minuti avrà nelle gambe. Però stasera è una partita in cui ci vorrà grande cuore, determinazione e soprattutto grande tecnica”.

L’approccio è importante:

“È un aspetto molto importante, con la Roma abbiamo fatto i primi 25 minuti che consegnavamo sempre palla a loro sotto pressione. Bisogna essere più lucidi, più sereni quando abbiamo la palla perché abbiamo ottime qualità tecniche. Stasera chi vincerà più duelli vincerà la partita”.

Ti mancava questo derby?

“È una partita meravigliosa, una serata meravigliosa. Si lavora per vivere queste serate con un’adrenalina pazzesca. Se vinceremo saremo contenti, altrimenti continueremo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo di rientrare nelle prime 4”.

Sarebbe utile uno come Vieri, no?

“Sarebbe sempre utile, qualche gol l’ha fatto, però lo vedo bello tranquillo e sereno”.