Allegri a Milan TV: "Bisogna solamente continuare a lavorare così, soprattutto perché ora iniziano le partite quelle che contano"

Al termine di Chelsea-Milan 4-1, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste tutte le dichiarazioni del tecnico toscano ai canali ufficiali del club: “Diciamo che abbiamo finito innanzitutto senza infortuni dei ragazzi. In questo primo mese di lavoro abbiamo fatto allenamenti e amichevoli di alto livello. Oggi purtroppo abbiamo iniziato non bene con questi due gol che forse potevamo evitare. Però poi la squadra ha tenuto bene in 10. Ha corso, ha tenuto bene il campo, ha fatto un buon allenamento. Diciamo che dobbiamo essere contenti del lavoro fatto. Ora da martedì inizia la discesa che ci porterà prima alla Coppa Italia e poi al campionato”.

Sulla partita: “Dispiace, perché quando perdiamo c’è sempre dispiacere e delusione, però diciamo che questa è stata una partita difficile, ma diciamo che la squadra ha tenuto bene il campo. Ripeto, era importante finire al meglio la preparazione, soprattutto senza infortuni. Quando fai questo tipo di partite e la squadra ha un approccio buono devi essere sempre contento, ma soprattutto per come stanno lavorando i ragazzi e bisogna solamente continuare a lavorare così, soprattutto perché ora iniziano le partite quelle che contano”.