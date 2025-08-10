Saelemaekers fiducioso: "Pronti per la Coppa Italia, abbiamo lavorato bene fin qui"
Alexis Saelemaekers, esterno jolly del Milan ha parlato così nel post partita di Chelsea-Milan, analizzando la gara dei rossoneri questo pomeriggio a Stamford Bridge. Di seguito, ecco un estratto delle sue dichiarazioni a MilanTV:
La partita
"Tosta giocare in 10 contro 11 contro un avversario così, lo sapevamo sarebbe stata difficile ma il calcio è così penso che comunque ci siano delle cose positive da prendere da questa partita, a parte il risultato".
Sulla prima sfida ufficiale
"Siamo pronti per iniziare a giocare la nostra prima gara ufficiale, abbiamo lavorato bene in questo pre campionato, sono fiducioso sulla stagione".
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
