Amichevoli: Milan ko a Londra, il Chelsea vince 4-1

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Pesante sconfitta per il Milan che perde contro il Chelsea 4-1 a Stamford Bridge ma giocando in 10 per settanta minuti. Risultato già compromesso ad inizio primo tempo con delle gravi disattenzioni difensive. Dopo appena 5' deviazione decisiva di Coubis, autogol e blues subito in vantaggio. I rossoneri subiscono il Chelsea che mostra tutta la sua qualità e dopo appena tre minuti arriva il raddoppio di Joao Pedro di testa, bravo a superare Tomori e Maignan. Il Milan cerca faticosamente di reagire ma al 18' l'intervento di Coubis su Joao Pedro lanciato a rete viene sanzionato col rosso diretto. Milan in dieci in una partita complicatissima e solo il palo salva i rossoneri nella conseguente punizione calciata da Palmer. Rafael Leao prova comunque a risollevare le sorti del Milan ma Maignan è chiamato agli straordinari.

Ad inizio ripresa scende in campo Modric, alla prima uscita in rossonero. Dopo appena 10' Fofana ha la palla per accorciare le distanze ma sciupa davanti alla porta. L'inferiorità numerica complica inesorabilmente i piani del Milan che si impegna però e non sfigura. Al 20' Musah sposta col corpo Estevao in area di rigore, l'arbitro indica il dischetto e realizza Delap. I rossoneri non mollano e riescono a segnare con Fofana servito da Saelemaeker. Ma allo scadere ancora Chelsea e ancora Delap sanciscono il 4-1. (ANSA).