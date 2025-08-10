Ravezzani sulla cessione di Thiaw: "Capolavoro del Milan. Però non scandalizzatevi se il Parma ne vuole 35 per Leoni"
Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani, intervenuto sul suo profilo X, si è espresso così sulla cessione di Malick Thiaw al Newcastle: "Comunque Thiaw a 38 milioni più bonus è una specie di capolavoro del Milan. Poi però non scandalizzatevi se il Parma ne vuole 35 per Leoni".
Le cessioni più onerose della storia del Milan: Thiaw come Thiago Silva
Come appreso anche da Calcio&Finanza, dietro alle ultime onerose trattative in uscita del Milan ballano importanti cifre. Da Ricardo Kakà al Real Madrid (estate 2009, circa 67 milioni di euro) al recente trasferimento di Tonali proprio al Newcastle (circa 58.9 milioni di euro).
Tornando ancor più indietro nel tempo, diventa interessante (e abbastanza surreale) il confronto tra la cessione di Thiago Silva al PSG nel 2012 e quella di Thiaw al Newcastle. Per il brasiliano infatti, la cifra che incassó il Milan fu intorno ai 40 milioni di euro, e come confermato dalla nostra redazione Thiaw in Inghilterra porterà la stessa somma al Diavolo. Sì, 42 milioni appunto, con una plusvalenza di circa 31.5 milioni di euro.
