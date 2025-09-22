Allegri a MTV: "Contro il Lecce servirà l'approccio giusto"

Massimiliano Allegri ha parlato a MilanTV alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Lecce.

Sulla gara di domani.

"Per i ragazzi arrivare a Roma a maggio è sempre bello perché sono serate meravigliose, c'è da fare un percorso che quest'anno è iniziato molto prima. Dobbiamo avere l'approccio giusto, dobbiamo avere grande rispetto del Lecce che è una squadra che gioca e che domani avrà zero pressione addosso. Domani bisognerà essere bravi nell'approccio e nel portare a casa un'altra vittoria".