Allegri: "Avere i tifosi che ci aiutano e che ci danno energia è molto importante. Domani sera ci aspettiamo questo"
Max Allegri, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, ha parlato dell'importanza dei tifosi e dell'ambiente che domani la squadra troverà a San Siro. Le sue dichiarazioni:
Sull'ambiente:
"Innanzitutto sono contento che domani i tifosi riempiranno lo stadio e saranno vicini alla squadra. La società deve essere forte, solida, con una strategia ben precisa: abbiamo iniziato il lavoro quest'anno con entusiasmo e tutti insieme. Dobbiamo continuare a lavorare, domani c'è una partita bellissima da giocare, un test importante per fare un altro passettino in avanti. Va fatto con grande entusiasmo e voglia per arrivare a certi risultati".
Sulla questione tifo organizzato:
"Sicuramente avere i tifosi che ci aiutano e che ci danno energia è molto importante. Domani sera ci aspettiamo questo".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan