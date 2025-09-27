Allegri: "Avere i tifosi che ci aiutano e che ci danno energia è molto importante. Domani sera ci aspettiamo questo"

Max Allegri, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, ha parlato dell'importanza dei tifosi e dell'ambiente che domani la squadra troverà a San Siro. Le sue dichiarazioni:

Sull'ambiente:

"Innanzitutto sono contento che domani i tifosi riempiranno lo stadio e saranno vicini alla squadra. La società deve essere forte, solida, con una strategia ben precisa: abbiamo iniziato il lavoro quest'anno con entusiasmo e tutti insieme. Dobbiamo continuare a lavorare, domani c'è una partita bellissima da giocare, un test importante per fare un altro passettino in avanti. Va fatto con grande entusiasmo e voglia per arrivare a certi risultati".

Sulla questione tifo organizzato:

"Sicuramente avere i tifosi che ci aiutano e che ci danno energia è molto importante. Domani sera ci aspettiamo questo".