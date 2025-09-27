Allegri contro Conte, storia di una sfida infinita: gli ultimi tre incontri sorridono al tecnico azzurro

di Niccolò Crespi
fonte Dati Opta

Il Milan di mister Allegri vuole continuare a stupire tutti in campionato, e dopo le belle vittorie contro Bologna e Udinese il prossimo step è quello contro il Napoli di Conte, domenica sera a San Siro. Una partita importante, ma non decisiva per quello che è solo l'inizio di un percorso in questa stagione.

Numeri e dati pre partita: Allegri contro Conte

Antonio Conte è rimasto imbattuto in sette delle nove sfide da allenatore contro Massimiliano Allegri in tutte le competizioni, vincendo ciascuna delle ultime tre; i due tecnici torneranno ad affrontarsi per la prima volta a distanza di 11 anni e 357 giorni dall'ultimo incrocio (3-2 per Antonio Conte in Serie A, il 6 ottobre 2013).

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
San Siro, ore 20:45
TV: Dazn
Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE
Arbirtro: Chiffi di Padova
Asssitenti: Meli - Alassio
Quarto uomo: Marinelli
Var: Marini
Avar: Doveri