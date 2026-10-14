Allegri-De Bruyne, altre incomprensioni in campo: confronto faccia a faccia a Castel Volturno

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Incomprensioni in campo tra Allegri e De Bruyne e chiarimento a Castel Volturno.

Nella sconfitta di ieri sera del Napoli ai danni del Villareal, il giocatore che qualche giorno prima aveva trascinato i suoi con una doppietta, Kevin De Bruyne, non è riuscito a ripetere la prestazione ed anzi, è stato forse il peggiore in campo. Sia durante la partita sia dopo, nella conferenza stampa, si è visto un Allegri abbastanza nervoso molto probabilmente per come la sua squadra si è sciolta dopo aver trovato il gol del vantaggio.

Ed infatti, secondo quanto riportato da Gazzetta.it l'allenatore, durante la partita, ha richiamato più e più volte il giocatore belga per riferirgli delle indicazioni tattiche che però il belga ha come fatto finta di non sentire. Inoltre, lo stesso numero 11, ha più volte durante la gara sbracciato con i suoi compagni indicando a più riprese di alzarsi ed attaccare di più la porta. Rientrato in Italia nelle scorse ore, in quel di Castel Volturno ci sarà stato sicuramente un confronto faccia a faccia tra il trequartista e l'ex allenatore rossonero.