Allegri: "Dispiace che al mondo giocatori come Modric ce ne siano pochi"

Il mondo Milan, ma non solo, è unanime: Luka Modric continua a stupire ed incantare nonostante sia ormai noto a tutti da anni quale sia il suo livello. Max Allegri, nel suo intervento in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, parla così del campione croato:

Modric cosa può dare?

"Può dare quello che ha sempre dato nell'arco della sua carriera, nei suoi 13 anni al Real Madrid in cui ha vinto tantissimo. Anche quello che ha dato in questi mesi che è arrivato al Milan, professionalità e grande spessore tecnico. Dispiace che al mondo, purtroppo, giocatori come Modric ce ne siano pochi. Se ne contano neanche su un palmo della mano".