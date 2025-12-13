Allegri e la letterina a Babbo Natale: "Non l'ho scritta perché sono contento dei ragazzi a disposizione"

Massimiliano Allegri ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sul prossimo mercato di gennaio:

Numericamente in avanti sei corto per vari motivi da qualche settimana. Andranno trovate soluzioni sul mercato?

"Corto, non corto... Fino a gennaio anche se volessimo non può arrivare nessuno. Devo trovare soluzioni interne in un gruppo di ragazzi che me le danno. In qualche modo faremo. La società è vigile per il mercato, ma ora noi dobbiamo essere concentrati sulla partita di domani. Fatta la partita di domani penseremo a Riyad e alla trasferta di Supercoppa".

Cosa hai scritto nella lettera a Babbo Natale?

"A Natale ci dobbiamo allenare, non c'è Babbo Natale. Mi dispiace, abbiamo le partite. Non ho scritto niente perché sono contento dei ragazzi a disposizione. Ho un gruppo straordinario e voglioso. Ma è tutto l'ambiente, la società in primis e tutti quelli a Milanello. Ma non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Dopo la sconfitta a Roma c'è stata una bella reazione silenziosa, a dimostrazione della responsabilità che sentono i giocatori perché siamo usciti dalla Coppa Italia".

