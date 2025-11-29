Allegri espulso nel finale. Il dialogo con Collu: “Cavolo tutte le volte che ci sei tu…”

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, nel finale di gara ha subito un’espulsione dopo aver riferito all’arbitro Collu qualche parla di troppo. Il tecnico rossonero ha protestato per la revisione al Var di un presunto tocco di braccio di Pavlovic.

A SkySport il tecnico del Diavolo ha dichiarato"Gli ho solamente detto: 'Cavolo tutte le volte che ci sei tu succede sempre un casino'. Perché lui era l'arbitro con la Cremonese (ride, ndr). Non l'ho assolutamente offeso", ha detto all’arbitro Collu.