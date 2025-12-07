Allegri ha le idee chiare: "L'anno prossimo, con le buone o con le cattive, il Milan deve rientrare in Champions"

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il momento della sua squadra:

Come ha reagito la squadra alla sconfitta? Che ne pensa delle parole di Fabregas dopo la sconfitta di ieri? Ha detto che preferisce perdere che stare tutti dietro la palla a difendere.

"Non ho sentito quello che ha detto Fabregas, sta facendo un lavoro importante col Como. Per noi è importante dare seguito ai risultati. Giovedì con la Lazio siamo stati paradossalmente anche più "bellini", ma non abbiamo avuto la cattiveria per portare a casa il risultato. Deve essere vista come un'opportunità di miglioramento. Quando la squadra gioca con grande rispetto e cattiveria difficilmente prendi gol su palla inattiva".

È soddisfatto o manca qualcosa?

"In pieno non sono assolutamente soddisfatto perché tutti non dobbiamo essere soddisfatti: dobbiamo lavorare per migliorare. Le cose giuste rimangono, le cose sbagliate vanno migliorate e su questo bisogna lavorare. Ogni giorno che passa dobbiamo avere la convinzione di migliorare. Niente è impossibile, tutto è possibile, bisogna fare il massimo per ottenere quello che sembra impossibile. Dobbiamo lavorare per il 10, vuol dire lavorare al massimo delle possibilità. Ma bisogna avere la convinzione. Se non c'è la convinzione fai il massimo ma non il tuo massimo. Come ho detto tante volte, ripeto, non esisto il mantenimento: esiste il miglioramento o il peggioramento. È un momento importante della stagione, bisogna risparmiare le energie mentali: quando andiamo in campo le partite passano dai piedi e dalla testa. Il nostro volere è fondamentale: il nostro volere qual è? Che l'anno prossimo, con le buone o con le cattive, il Milan deve rientrare in Champions".

