Allegri ha potuto schierare l'attacco titolare del Milan per soli 95 minuti in stagione

vedi letture

Il Milan è secondo in classifica in campionato, quota 32 punti con un match da recuperare, nonostante una statistica che ha praticamente dell'incredibile. Massimiliano Allegri ha potuto schierare la coppia d'attacco titolare, ovvero Leao e Pulisic, per soli 95 minuti in stagione: 17 in Coppa Italia contro il Bari ad agosto, 78 nel derby contro l'Inter di fine novembre. Una statistica che non si aggiornerà neanche domani, visto che Leao non è convocato per la partita di San Siro contro l'Hellas Verona.

LE PAROLE DI ALLEGRI SU LEAO

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto oggi pomeriggio in conferenza, ha dato aggiornamenti sul suo numero 10: "Leao non è della partita e non sarà convocato: ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità. Ho preferito lasciarlo a casa perché i giocatori part-time non vanno bene". Continua così il periodo di stop di Rafa che è out dall'8 dicembre, giorno di Torino-Milan.