Condò: "Allegri avrebbe bisogno di un difensore forte"
Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere della Sera, il collega Paolo Condò ha parlato di Milan nell'ampio e articolato discorso relativo alla corsa al tricolore:
"[...] Che cosa è lecito attendersi tra oggi e il 28 gennaio, quando l’ultima gara della prima fase di Champions costituirà il prossimo pit-stop logico della stagione? Parecchio, visto che il calendario di serie A propone sei turni più i recuperi. Gli scontri diretti dell’andata fra le prime 5 sono finiti dando un responso chiaro: il Milan li ha dominati (10 punti su 12 possibili), il Napoli ha tenuto bene (9), la Juve se l’è cavata (7), Inter (3) e Roma (0) ne sono uscite barcollanti. Il negativo di questi numeri è la difficoltà del Milan con le squadre del lato destro della classifica, e quindi il test di Verona, Cagliari, Genoa, Fiorentina e Lecce in successione (più il recupero col Como) sarà molto indicativo: è già arrivato l’attaccante Füllkrug — da dimostrare che sia un’aggiunta reale — Allegri avrebbe anche bisogno di un difensore forte perché appena toglie lo scudo al reparto (succede con le piccole, che aspettano costringendoti a fare la partita) i gol al passivo fioccano [...]".
