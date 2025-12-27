Serie A, Davis pareggia in extremis: 1-1 tra Udinese e Lazio
Finisce 1-1 il match delle 18 tra Udinese e Lazio, una partita piena di emozioni che ha visto i friuliani pareggiare in extremis, al 95', grazie al gol di Davis. Sembrava fatta per la Lazio che era passata in vantaggio grazie ad un tiro dalla distanza di Matias Vecino deviato da un difensore, che si era insaccato alle spalle di Padelli incolpevole. Quando mancavano ormai una manciata di secondi, il numero 9 dell'Udinese riceve palla da un rimpallo al limite dell'area e insacca con un tiro a giro rasoterra il gol dell'1-1. La Lazio protesta per un tocco di mano precedente che però non viene sanzionato, correttamente, vista la posizione totalmente congrua del braccio. Pareggio amaro per i biancocelesti che rimangono all'8° posto in classifica a 24 punti.
IL TABELLINO
Udinese - Lazio 1-1
8'' Matias Vecino
95' Keinan Davis
