Zieler: "Le caratteristiche di Fullkrug mi fanno credere sia fatto apposta per il calcio italiano"

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato il portiere campione del mondo con la Germania nel 2014 Ron Robert Zieler in esclusiva per MilanNews.it. Il noto portiere tedesco che vanta 254 presenze in Bundesliga e sei in nazionale tedesca spiccò il volo dopo il suicidio di Robert Enke 16 anni fa.

Intanto è fatta per l'arrivo di Niclas Füllkrug al Milan che lasciò l'Hannover 96 quando tornò lei nell'estate 2019.

"Il Milan ha preso sicuramente un buon attaccante."

Tre motivi per cui è pericoloso per un portiere trovarselo in area?

"Perché è bravo nel gioco aereo, sa usare il suo corpo ed è un grande finalizzatore. Tutte queste caratteristiche mi fanno pensare che sembra fatto apposta per il calcio italiano."

Lei intanto con la Germania ha vinto il mondiale 2014 da terzo portiere dietro a Manuel Neuer e Roman Weidenfeller. Anche se non ha giocato sente di aver fatto parte di quella cavalcata epica?

"Certo che sì, io facevo parte di quella squadra. Sono passati tanti anni ma "once a World Cup winner, you're always a World Cup winner". Sono felice di aver vinto il mondiale ma la vita e il calcio continuano. Il mio focus è sulle prossime sfide. Oggi gioco nel Cologna e faccio parte di questa squadra. Sappiamo da dove veniamo (promozione in Bundesliga a giugno, ndr) e vorremmo lottare per restarci."