Pellegatti ammette: "Davanti siamo leggeri, Nkunku è ancora nel suo loop di crisi, Pulisic ultimamente non al top"
Carlo Pellegatti, noto giornalista rossonero è intervenuto così sul proprio canale Youtube in merito agli ultimi temi legati dal Milan. Ecco un estratto dei suoi pensieri e considerazioni:
"Rafa Leao ancora fuori? E' vero, ma la pubalgia è infida, perchè ti sembra sempre di essere guarito e poi non è così. Per Rafa sono un po' preoccuppato sinceramente. Domani affrontiamo una squadra insidiosa che viene da due vittorie di fila, non sarà facile, firmo per l'1-0. In attacco poi siamo leggeri leggeri, Nkunku deve ancora uscire dal suo loop mentale, mentre Pulisic ultimamente non sembra essere nel suo Prime.."
MILAN-HELLAS VERONA: LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: FABBRI
Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA
IV uomo: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA
Data: Domenica 28 dicembre 2025
Ora: 12.30
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision
Web: MilanNews.it
