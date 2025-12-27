Pellegatti ammette: "Davanti siamo leggeri, Nkunku è ancora nel suo loop di crisi, Pulisic ultimamente non al top"

Carlo Pellegatti, noto giornalista rossonero è intervenuto così sul proprio canale Youtube in merito agli ultimi temi legati dal Milan. Ecco un estratto dei suoi pensieri e considerazioni:

"Rafa Leao ancora fuori? E' vero, ma la pubalgia è infida, perchè ti sembra sempre di essere guarito e poi non è così. Per Rafa sono un po' preoccuppato sinceramente. Domani affrontiamo una squadra insidiosa che viene da due vittorie di fila, non sarà facile, firmo per l'1-0. In attacco poi siamo leggeri leggeri, Nkunku deve ancora uscire dal suo loop mentale, mentre Pulisic ultimamente non sembra essere nel suo Prime.."

MILAN-HELLAS VERONA: LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: FABBRI

Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA

IV uomo: ALLEGRETTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA

Data: Domenica 28 dicembre 2025

Ora: 12.30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision

Web: MilanNews.it