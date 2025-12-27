Leao out anche contro il Verona, sono già 20 i giorni di stop

Questo pomeriggio il mister Massimiliano Allegri, nella consueta conferenza stampa pre partita di Milan-Verona, ha dichiarato che Rafa Leao non sarà nemmeno convocato per il match di domani visto il mancato recupero totale dal suo infortunio. "Leao non sarà della partita e non sarà convocato: ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità". Queste le parole del tecnico che esclude il portoghese dalla convocazione. Il 10 del Milan si è fermato lo scorso 8 dicembre quando, durante Torino-Milan, si è accasciato a terra al 31' ed è stato sostituito da Samuele Ricci.

MA COS'HA LEAO ? Il comunicato del Milan in seguito agli esami strumentali era stato questo:“La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto oggi Rafael Leao a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leao ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio”. Nulla di particolarmente grave ma ad oggi, 20 giorni dopo questo comunicato, Leao non è ancora nemmeno arruolabile in panchina.