Di Francesco e la frecciatina ad Allegri: “Espulso senza fare nulla, mentre altri buttano la giacca…”

vedi letture

Nel match pomeridiano tra Lecce e Como, vinto dai lariani per 3-0, non sono mancate le polemiche da parte della squadra salentina e del suo allenatore. Il primo gol dei biancoblu, segnato dal solito Nico Paz, parte secondo la squadra di casa da un fallo per una manata non sanzionata da parte proprio dell'argentino che poi dopo pochi secondi segna il gol dell'1-0. Di Francesco non ci sta e, protestando veemente con l'arbitro, viene espulso dal terreno di gioco. Nel post partita queste sono state le parole di Di Francesco che, con una frecciatina ad Allegri e ad altri suoi colleghi, sottolinea come il trattamento subito da lui questo pomeriggio è stato diverso dagli altri: "Spesso Rocchi mi ha fatto i complimenti per il mio modo di stare in campo e rispettare le decisioni arbitrali. Mi sono un po' lamentato dicendo che a volte essere educati e rispettosi non cambia. Per me c'era fallo. Ribadisco con rispetto, come ho sempre fatto, che pretendo anche io e anche noi rispetto come vengono visti gli altri. Vedo allenatori buttare giacche e altro, mi girano le scatole ad essere espulso così".

LA FRECCIATINA - L'allusione ad Allegri è chiara, "vedo allenatori buttare giacche" fa esplicitamente riferimento al tecnico dei rossoneri che però, giusto per puntualizzare, ha già subito ben 2 espulsioni in questo campionato: una contro il Bologna e l'altra contro la Lazio, entrambe a San Siro, tra l'altro quella contro i biancocelesti è stata proprio quella a cui faceva riferimento l'allenatore del Lecce. Altri episodi in relazione ad Allergi e giacca tolta nei confronti di qualche decisione arbitrale non ci sono. È praticamente sempre causato da una scelta singolare di un suo giocatore il famoso sfogo della giacca tolta, ma in questi casi l'arbitro e l'espulsione centrano ben poco...