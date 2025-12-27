L'agente di Massolin: "C'è stato l'interesse del Milan, ecco come andò"
Yvan Le Mee, agente di Yanis Massolin, a TMW ha parlato del talento scoperto dal Modena svelando alcuni retroscena di mercato. Sul calciatore, infatti, ci sarebbe stato l'interesse del Milan alla fine del 2024. Queste le dichiarazioni di Le Mee: "Alla fine del 2023/24, dopo aver giocato in Belgio, ci ha provato il Milan.
Anche i rossoneri lo volevano per l'Under 23. In quel caso però il Milan voleva un prestito con diritto di riscatto, senza obbligo. Il Francs Borains lo vedeva come il proprio miglior prospetto, quindi non poteva accettare.
