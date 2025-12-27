Breda: "Il Milan è la squadra che imposta le partite più sugli avversari"

Roberto Breda, intervistato da TMW, ha parlato così della lotta scudetto e del Milan. I rossoneri, dopo l'eliminazione dalla Supercoppa italiana, sono pronti a tornare in campo. Domenica la sfida al Verona, queste le parole di Breda sull'equilibrio della A: "È il campionato di A più imprevedibile ed interessante degli ultimi anni.

Ci sono tante squadre che hanno potenziale per poter vincere ma tutte hanno qualcosa da migliorare. Il Milan fa un po di fatica con le piccole. Questo è frutto dell’impronta degli allenatori. Il Milan è la squadra che imposta le partite più sugli avversari”.