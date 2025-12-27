Rinnovo Maignan, Pellegatti: "Mike non so come possa aver gradito l'uscita in prima pagina della Gazzetta"

Carlo Pellegatti, noto giornalista rossonero è intervenuto così sul proprio canale Youtube in merito agli ultimi temi legati dal Milan. Resta ormai di grande attualità il discorso rinnovo ( o no) di Mike Maignan con il Milan. Questo un breve estratto di quanto detto da Pellegatti oggi sul suo canale Youtube:

"Come avrà reagito Mike Maignan dopo l'uscita in prima pagina della Gazzetta che recitava 'Maignan verso il sì' Onestamente non so quanto possa essere stata gradita da Mike. Lui non guarda solo il denaro, il suo procuratore e lui ci sono restati male per quello che è successo lo scorso anno".

MILAN-HELLAS VERONA: LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: FABBRI

Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA

IV uomo: ALLEGRETTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA

Data: Domenica 28 dicembre 2025

Ora: 12.30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision

Web: MilanNews.it