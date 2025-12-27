Rinnovo Maignan, Pellegatti: "Mike non so come possa aver gradito l'uscita in prima pagina della Gazzetta"

Oggi alle 21:00News
di Niccolò Crespi

Carlo Pellegatti, noto giornalista rossonero è intervenuto così sul proprio canale Youtube in merito agli ultimi temi legati dal Milan. Resta ormai di grande attualità il discorso rinnovo ( o no) di Mike Maignan con il Milan. Questo un breve estratto di quanto detto da Pellegatti oggi sul suo canale Youtube:

"Come avrà reagito Mike Maignan dopo l'uscita in prima pagina della Gazzetta che recitava 'Maignan verso il sì' Onestamente non so quanto possa essere stata gradita da Mike. Lui non guarda solo il denaro, il suo procuratore e lui ci sono restati male per quello che è successo lo scorso anno".

