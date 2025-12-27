Milan, Allegri: " Due mesi importanti per stare attaccati al gruppo di testa"

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - "Sono d'accordo con Capello sul fatto che arrivare tra le prime quattro è molto difficile. È importante arrivare a marzo attaccati o dentro le prime quattro. Da domani fino al 18 febbraio avremo nove partite di cui tre in casa e sei in trasferta. Sono due mesi molto importanti che ci devono consentire di rimanere aggrappati al gruppo di testa". Lo ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona. "Domani abbiamo la prima col Verona, speriamo di fare una prestazione di squadra, ordinata, con pazienza.

Loro spaccano la partita in due. Come tutte le partite passano da una buona fase difensiva. Se si ritorna a non prendere gol è più facile vincere le partite. Abbiamo preso gol in modo troppo facile. Dobbiamo tornare ad essere più tosti nella fase difensiva". (ANSA).