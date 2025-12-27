Serie A, la classifica: Inter, Milan e Napoli sempre racchiusi in 2 punti

Serie A, la classifica: Inter, Milan e Napoli sempre racchiusi in 2 puntiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:24News
di Niccolò Crespi

La Lazio pareggia 1-1 nell'anticipo delle 18.00 di questo sabato 27 dicembre. Alle 20.45 in campo la Juventus contro il Pisa, mentre il Milan, come sappiamo sarà impegnato domani alle 12.30 a San Siro contro il Verona. Di seguito la classifica aggiornata:

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 33

Milan 32

Napoli 31

Roma 30

Juventus 29

Como 27*

Bologna 25

Lazio 24 *

Atalanta 22

Udinese 22*

Sassuolo 21

Cremonese 21

Torino 20 *

Cagliari 18 *

Parma 17*

Lecce 16 *

Genoa 14

Verona 12

Pisa 11*

Fiorentina 9 *