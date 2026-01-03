Allegri: "I giocatori forti in Italia ci sono. È stato un bel duello tra Bartesaghi e Palestra"

(ANSA) - CAGLIARI, 02 GEN - Prima della gara ha siglato il pannello del museo del Cagliari che ricorda le sue annate in rossoblu. Massimiliano Allegri in Sardegna si gusta passato e presente in vetta: "Molto emozionante tornare indietro. Per quanto riguarda la partita siamo stati imprecisi nel primo tempo quando potevamo fare meglio, anzi i primi tiri sono stati del Cagliari. Poi ci siamo organizzati bene. Il Cagliari è stato aggressivo, noi peró nella ripresa siamo cresciuti.

Secondo me stiamo crescendo, paradossalmente anche meglio rispetto alla gara con il Verona. Peròdovevamo fare di più perché queste partite non si devono lasciare aperte". Fullkrug? "Ha portato molta positività, è in ritardo ma ci dará una mano, ha caratteristiche che non avevamo". Bartesaghi e Palestra? "Un bel duello- ha detto- i giocatori forti in Italia ci sono". (ANSA).