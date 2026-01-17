Allegri: "La società è ambiziosa. Sono contento dei giocatori che ho in rosa"

Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa su Mike Maignan:

Maignan è il migliore al mondo?

"Non lo so, perché di portieri non me ne intendo tanto. È importante: capitano e giocatore internazionale di cui abbiamo bisogno per mantenere il livello alto. Le parate che fa sono per lui una normalità: vuol dire che è un livello molto alto".

Il segnale di ambizione può essere il rinnovo di Maignan?

"Io credo che la società sia ambiziosa e che debba avere come obiettivo il giocare la Champions e rimanere competitiva per le prime quattro posizioni. È arrivato Fullkrug, la società è stata veloce a metterlo dentro. Sono molto contento anche dei giocatori che abbiamo in rosa che stanno migliorando: se ci fosse bisogno di Odogu, sono sicuro che farebbe una buona prestazione. Fare arrivare giocatori che non servono o non la migliorano, non ha senso".