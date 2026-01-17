Allegri verso il Lecce: "Domani dobbiamo tornare a vincere in casa"

Allegri verso il Lecce: "Domani dobbiamo tornare a vincere in casa"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:12News
di Enrico Ferrazzi

Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla sfida di domani contro il Lecce

Si deve capitalizzare domani la trasferta di Como?
"Il Lecce viene da due ottime prestazioni: in casa col Parma era in vantaggio e con l'Inter ha fatto una prestazione molto buona, soffrendo il giusto e non soffrendo tantissimo. Hanno una buona condizione fisica. Per noi è molto importante domani perché nelle ultime tre in casa abbiamo fatto 2 pareggi e una vittoria: dobbiamo tornare a vincere in casa anche perché a San Siro ci ritorneremo il 22 febbraio. Domani dobbiamo dare seguito al bel risultato dato a Como, altrimenti va a cadere ciò che è stato fatto".

Como era uno snodo della stagione?
"Era una partita importante, soprattutto per rimanere attaccati al treno delle quattro: abbiamo tre trasferte dopo la partita di domani che completano un periodo di tre gare in casa e sei trasferte. Domani bisogna fare una vittoria, facendo una buona partita e con grande rispetto del Lecce".

Domani il primo aspetto da migliorare è sfruttare le occasioni?
"Si può e si deve migliorare tutto. Domani dobbiamo affrontare il Lecce con giusta attenzione con e senza palla, hanno giocatori tecnici e veloci lì davanti. Con molto ordine, pazienza, compattezza e concretezza".