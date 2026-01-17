Allegri verso il Lecce: "Domani dobbiamo tornare a vincere in casa"

Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla sfida di domani contro il Lecce:

Si deve capitalizzare domani la trasferta di Como?

"Il Lecce viene da due ottime prestazioni: in casa col Parma era in vantaggio e con l'Inter ha fatto una prestazione molto buona, soffrendo il giusto e non soffrendo tantissimo. Hanno una buona condizione fisica. Per noi è molto importante domani perché nelle ultime tre in casa abbiamo fatto 2 pareggi e una vittoria: dobbiamo tornare a vincere in casa anche perché a San Siro ci ritorneremo il 22 febbraio. Domani dobbiamo dare seguito al bel risultato dato a Como, altrimenti va a cadere ciò che è stato fatto".

Como era uno snodo della stagione?

"Era una partita importante, soprattutto per rimanere attaccati al treno delle quattro: abbiamo tre trasferte dopo la partita di domani che completano un periodo di tre gare in casa e sei trasferte. Domani bisogna fare una vittoria, facendo una buona partita e con grande rispetto del Lecce".

Domani il primo aspetto da migliorare è sfruttare le occasioni?

"Si può e si deve migliorare tutto. Domani dobbiamo affrontare il Lecce con giusta attenzione con e senza palla, hanno giocatori tecnici e veloci lì davanti. Con molto ordine, pazienza, compattezza e concretezza".