Allegri e le polemiche tra giochisti e risultatisti: "Como-Milan una bella partita tra due squadre che l'hanno interpretata in maniera diversa"

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così le discussioni negli ultimi giorni tra giochisti e risultatisti:

Risultatista o giochista?

"L'altro giorno è stata giocata una bella partita da due squadre che l'hanno interpretata in maniera diversa. Noi abbiamo trovato Maignan che ha fatto parate importanti e poi abbiamo fatto risultato che per noi era importante".

Le da fastidio sentire parlare della fortuna del Milan? Commento sulle parole di Fabregas?

"La fortuna è una componente della vita: più ce la andiamo a cercare, meglio è. Credo sia una mancanza di rispetto per tutti quelli che lavorano al Milan con cui stiamo facendo dei discreti risultati. Non bisogna perdere di vista l'obiettivo finale, sapendo che dobbiamo fare tanta fatica e avere umiltà di lavorare sui propri limiti. Fabregas è un allenatore giovane ma ha fatto tantissimo, portando il Como in una posizione alta: avrà una carriera molto buona e poi le partite è difficile parlare con i 'se'. C'è stata una gara che loro hanno interpretato molto bene, noi l'abbiamo interpretata meglio nel secondo tempo: credo sia stata bella e noi abbiamo fatto tre gol, difendendo bene nel secondo tempo".