Allegri-Napoli, c'è una novità: il contratto sarà triennale

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Ieri alle 23:18News
di Manuel Del Vecchio
Massimiliano Allegri a breve sarà il nuovo allenatore del Napoli e c'è una novità: non firmerà più un biennale ma un triennale

In attesa che risolva il proprio contratto con il Milan, la situazione dovrebbe risolversi a breve, c'è una novità che riguarda Massimiliano Allegri. La racconta Gianluca Di Marzio a Calciomercato - L'Originale, dicendo che il tecnico livornese non firmerà più un contratto biennale con il Napoli ma la durata dell'accordo con il club di De Laurentiis sarà triennale