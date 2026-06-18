Allegri-Napoli, c'è una novità: il contratto sarà triennale
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Massimiliano Allegri a breve sarà il nuovo allenatore del Napoli e c'è una novità: non firmerà più un biennale ma un triennale
In attesa che risolva il proprio contratto con il Milan, la situazione dovrebbe risolversi a breve, c'è una novità che riguarda Massimiliano Allegri. La racconta Gianluca Di Marzio a Calciomercato - L'Originale, dicendo che il tecnico livornese non firmerà più un contratto biennale con il Napoli ma la durata dell'accordo con il club di De Laurentiis sarà triennale.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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