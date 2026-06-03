Allegri-Napoli, Montervino: "Max ama i giocatori di grande qualità.."

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Le parole di Francesco Montervino in merito al futuro di Massimiliano Allegri. Ecco un estratto delle sue parole sul nuovo allenatore azzurro

Il futuro di Massimiliano Allegri è ormai definito. Nelle prossime ore il passaggio al Napoli, dopo aver concluso anche formalmente la sua esperienza al Milan durata solo una stagione. Sulle frequenze di Radio TuttoNapoli, l'ex calciatore del Napoli Francesco Montervino ha parlato così di Massimiliano Allegri. Un estratto delle sue considerazioni:

"Allegri? Bisogna partire dai principi di gioco, non dal modulo. Da anni si dice che questa squadra sia costruita per il 4-3-3 e invece ha giocato in tanti modi diversi. I numeri contano relativamente, conta ciò che l'allenatore vuole trasmettere. Se si vuole pressare alto, occupare bene l'ampiezza e attaccare con tanti uomini, si gioca in un modo; altrimenti in un altro. Allegri ama i giocatori di qualità, è stato lui stesso un calciatore tecnico e credo che con il materiale che ha il Napoli difficilmente sceglierebbe soluzioni troppo rinunciatarie. Per questo faccio fatica a immaginare un Napoli esclusivamente difensivo".