Leao, Capello senza problemi: "Cosa fare? Semplice. Cercherei una squadra che lo possa prendere"

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Le considerazioni di Fabio Capello in merito al futuro di Rafa Leao. L'ex allenatore ha commentato così la situazione del numero 10 rossonero

È un giugno iniziato come al solito. Tanto caos, tante riflessioni e ad oggi ancora nessuna novità concreta. Il Milan lavora per costruirsi il proprio futuro, ma il tempo passa e le settimane assumo sempre più importanza in ottica di tempo (perso). Il Diavolo non ha ancora un allenatore, un direttore sportivo e un direttore generale. Questo non può essere normale, soprattutto se si vuole puntare forte su un nuovo progetto e con una filosofia diversa rispetto agli ultimi anni. Per il Milan sarà quindi difficile programmare con tutto questo ritardo. Se non accade una sterzata, la squadra rischia davvero di fallire già in partenza. Così, in merito al futuro di Rafa Leao è intervenuto così Fabio Capello a Sky Calciomercato-L'Orginale:

CAPELLO BOCCIA LEAO

"Molto semplice. Cercherei una squadra che lo possa prendere, soprattutto perchè negli ultimi due anni non è stato più lo stesso. Ha perso la voglia di lottare, di correre in avanti. Questa posizione di falso centravanti non lo ha aiutato, anche sull'esterno non è più lo stesso, prima era imprendibile adesso non corre più come prima".