A Brescia nel segno del gemellaggio: presente una rappresentanza della Curva Sud tra i tifosi bresciani
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Una bella immagine di sport e tifo. Una rappresentanza della Curva Sud con uno striscione rossonero è presente tra il pubblico bresciano
Storie di curve, tifo e passione. Il Milan e il Brescia sono infatti uniti da uno storico gemellaggio tra le due Curve. Un patto simbolico tra Milano e Brescia, rossoneri e azzurri. Infatti, questa sera si gioca al "Rigamonti" La finale di playoff Serie B tra Brescia e Ascoli. Proprio per omaggiare la Curva Sud Milano, i tifosi del tifo organizzato del Brescia hanno voluto portare uno striscione rossonero nel proprio settore.
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