Austria, Friedl su Rangnick: "Se fossi un tifoso del Milan mi augurerei che l'affare andasse in porto"

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Le dichiarazioni di Marco Friedl convocato al Mondiale dall'Austria su Ralf Rangnick, il "Professore" Vicino al Milan in questa sessione estiva

Giungono importanti ed interessanti commenti in merito al futuro prossimo del Milan. Sì, perchè il capitano del Werder Brema Marco Friedl convocato al Mondiale dall'Austria di Ralf Rangnick ha parlato proprio del "Professore" Vicino al Milan. Questo un estratto delle sue considerazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport:

RANGNICK VICINO AL MILAN

"E' inevitabile vista la qualità del suo lavoro. Mi attengo a quel che dice lui, e cioè che il suo unico interlocutore è la federazione austriaca. Non so che cosa accadrà, ma se fossi un tifoso del Milan mi augurerei che l'affare andasse in porto. Con noi non ha parlato della proposta di RedBird e io spero resti ad allenare l'Austria. Con i giovani è bravissimo e controlla tutto, dentro e fuori dal campo.

Lui e il suo staff sanno dare un indirizzo preciso a tutti all'interno del club. In Austria non è un semplice ct, ma si interessa alle strutture di allenamento di tutte le squadre per assicurarsi che i giovani possano crescere bene. E i settori giovanili migliorano sensibilmente. Non è un caso, ripeto, se dopo anni abbiamo fatto un buon Europeo e siamo tornati ai Mondiali. Rangnick ha il controllo pratico di ogni aspetto all'interno di una società, ma dove non arriva con le mani arriva comunque con lo sguardo, supervisionando. Da ct non si concentra solo sul tempo che trascorriamo in nazionale, ma si assicura che ogni cosa funzioni sempre".