Montervino su Allegri a Napoli: "Faccio fatica a immaginare una squadra esclusivamente difensiva"

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L'ex giocatore del Napoli Francesco Montervino ha così commentato l'oramai prossimo sbarco a Napoli dell'ex Milan Massimiliano Allegri

Intervenuto sulle frequenze di Radio TuttoNapoli, l'ex calciatore del Napoli Francesco Montervino ha parlato di Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan prossimo a sedersi sulla panchina dei partenopei al posto di Antonio Conte, che ha salutato la piazza napoletana dopo appena due stagioni. Questo il suo pensiero:

"Allegri? Bisogna partire dai principi di gioco, non dal modulo. Da anni si dice che questa squadra sia costruita per il 4-3-3 e invece ha giocato in tanti modi diversi. I numeri contano relativamente, conta ciò che l'allenatore vuole trasmettere. Se si vuole pressare alto, occupare bene l'ampiezza e attaccare con tanti uomini, si gioca in un modo; altrimenti in un altro. Allegri ama i giocatori di qualità, è stato lui stesso un calciatore tecnico e credo che con il materiale che ha il Napoli difficilmente sceglierebbe soluzioni troppo rinunciatarie. Per questo faccio fatica a immaginare un Napoli esclusivamente difensivo".