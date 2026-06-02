Pardo è preoccupato dalla strada che sta intraprendendo il Milan di Cardinale

vedi letture

Nel corso di Tutti Convocati su Radio 24, Pierluigi Pardo ha espresso preoccupazione per la direzione che sta prendendo il Milan di Cardinale

La situazione in Casa Milan fa preoccupare. A meno di un mese dall'inizio della stagione e del calciomercato, il prossimo 1° luglio, e trascorsa una settimana dagli esoneri di massa che hanno svuotato via Aldo Rossi e il centro sportivo di Milanello, il futuro del club rossonero è più incerto che mai. Tanti nomi di possibili eredi di Allegri, Furlani, Tare e Moncada ma nessun progetto o piano chiaro, con alcune indiscrezioni che parlano anche di discrepanze di pensiero tra lo stesso Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.

Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista, ha commentato nel corso di Tutti Convocati su Radio 24 la situazione attuale nel Milan: "La cosa che mi fa paura è che oggi è perfettamente possibile un modello di società di calcio che va bene, che produce utili, che soddisfa le ambizioni e desideri principali del proprietario e degli azionisti, ma che non vince. Questa cosa qui va benissimo in qualsiasi altro business, fatturato e profitto, ma nel calcio non può funzionare".