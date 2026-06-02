Pardo è preoccupato dalla strada che sta intraprendendo il Milan di Cardinale
La situazione in Casa Milan fa preoccupare. A meno di un mese dall'inizio della stagione e del calciomercato, il prossimo 1° luglio, e trascorsa una settimana dagli esoneri di massa che hanno svuotato via Aldo Rossi e il centro sportivo di Milanello, il futuro del club rossonero è più incerto che mai. Tanti nomi di possibili eredi di Allegri, Furlani, Tare e Moncada ma nessun progetto o piano chiaro, con alcune indiscrezioni che parlano anche di discrepanze di pensiero tra lo stesso Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.
Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista, ha commentato nel corso di Tutti Convocati su Radio 24 la situazione attuale nel Milan: "La cosa che mi fa paura è che oggi è perfettamente possibile un modello di società di calcio che va bene, che produce utili, che soddisfa le ambizioni e desideri principali del proprietario e degli azionisti, ma che non vince. Questa cosa qui va benissimo in qualsiasi altro business, fatturato e profitto, ma nel calcio non può funzionare".
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