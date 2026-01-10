Allegri: "Nkunku abile e arruolato. Modric in panchina"

Il Milan torna in campo già domani pomeriggio, domenica, alle ore 15. I rossoneri apriranno il loro girone di ritorno di Serie A Enilive all'Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina, che arriva da due risultati utili consecutivi. Per il Diavolo ci sarà l'occasione di riscatto dopo l'1-1 contro il Genoa di giovedì sera ma bisognerà stare attenti a quello che è un campo storicamente complicato. In conferenza stampa, alla vigilia della gara, è intervenuto Massimiliano Allegri: di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Modric domani riposa? Fullkrug titolare?

"Nkunku è abile e arruolato: ho 4 giocatori davanti. Modric difficilmente giocherà, verrà in panchina con noi. Abbiamo recuperato abbastanza bene. Troveremo una Fiorentina che sta tornando in salute. La classifica non rispecchia il valore della squadra. Dopo la vittoria contro la Cremonese e il pari con la Lazio troveremo un ambiente difficile. Sarà importante fare una bella partita sotto l'aspetto tecnico e fisico. Dispiace non aver vinto col Genoa ma sarà un punto importante"