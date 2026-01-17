Allegri non ci sta: "Parlare di fortuna a Como è mancanza di rispetto"

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - "Col Como era una partita da snodo campionato, dovevamo stare nel treno delle quattro. Risultatisti e giochisti? A Como è stata giocata una bella partita, interpretata in modo diverso. Maignan ha fatto grandi parate e siamo stati bravi a portare a casa il risultato, era importante quello": Così il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Lecce. Sui social molti hanno parlato di fortuna rispetto alla vittoria del Milan contro il Como: "La fortuna è una componente della vita: più ce la andiamo a cercare, meglio è.

Credo sia una mancanza di rispetto per tutti quelli che lavorano al Milan con cui stiamo facendo dei discreti risultati. Non bisogna perdere di vista l'obiettivo finale - ha detto ancora Allegri -, sapendo che dobbiamo fare tanta fatica e avere umiltà di lavorare sui propri limiti. Fabregas è un allenatore giovane ma ha fatto tantissimo, portando il Como in una posizione alta: avrà una carriera molto buona e poi le partite è difficile parlare con i 'se'". (ANSA).