Allegri, oggi la possibile risoluzione del contratto con il Milan
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Oggi dovrebbe arrivare la risoluzione tra il Milan e Allegri: il tecnico livornese verrà annunciato dal Napoli e parlerà di mercato con Manna
Come confermato da Sky Sport, nella giornata di oggi dovrebbe arrivare finalmente la risoluzione del contratto di Massimiliano Allegri con il Milan. Lunedì scorso il tecnico livornese è stato esonerato dai rossoneri e nei giorni successivi ha trovato un accordo con De Laurentiis per diventare il nuovo allenatore del Napoli.
Così, l'esperto di mercato e di trattative Luca Marchetti, in diretta su Sky Sport 24, ha aggiunto che oltre alla risoluzione col Milan e la firma col Napoli domani dovrebbe esserci anche un incontro tra Allegri ed il DS Manna per programmare il mercato dei partenopei: possibile, vista la situazione caotica in casa rossonera, che si parli anche di Adrien Rabiot, fedelissimo dell'allenatore livornese.
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