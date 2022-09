Allegri: "Se dicessi che la Juve è meglio di Milan e Inter? In Italia si parla per sentito dire..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore bianconero Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Juventus. Milan e Inter sono ancora un gradino sopra? "Momentaneamente mancano Pogba e Chiesa... Poi guardiamo le cose reali: pensiamo a giocare, a fine stagione si darà un giudizio, un voto, a quella che è stata la stagione. All'interno ci sono gli imprevisti, vanno saputi gestire. Non possiamo pensarci ora: se dicessi che la Juve è meglio di Milan e Inter? In Italia si parla per sentito dire. Bisogna far le cose...".