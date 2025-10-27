Allegri su Milan-Pisa: "C'è stata una bella gestione dopo l'1-1"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Milan.

Post Pisa:

"Può valere tanto se miglioriamo queste situazioni. C'è stata una bella gestione dopo l'1-1. Negli ultimi 5 minuti siamo stati troppo frettolosi e la fretta ti porta a sbagliare. Abbiamo iniziato a buttare questi palloni in area, e con 20 persone in area puoi solo che prendere contropiede. Fortunatamente non l'abbiamo preso ma dovevamo gestire meglio. Era una partita che se dovevamo pareggiare doveva finire 1-1, non 2-2".