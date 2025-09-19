Allegri su Ricci: "In continua crescita, si fa trovare sempre pronto"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan.

Ricci quando potrà giocare da titolare?

"Samuele da quando è arrivato è in continua crescita, fisica, tecnica e mentale. La preseason l'ha fatta molto bene. Si fa sempre trovare pronto, è un giocatore affidabile. Quando costruisci una squadra che lotta per certi obiettivi devi avere tanti giocatori affidabili a livello mentale e Samuele è uno di quelli".