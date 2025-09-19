Allegri sui gol distribuiti nella squadra: "Abbiamo attaccanti bravi, ma anche centrocampisti e difensori possono aiutare"

di Federico Calabrese

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan.

I gol distribuiti nella squadra.

"Quando arrivi a fine stagione un tot te li deve fare un attaccante, un tot i centrocampisti ecc. Penso che abbiamo attaccanti molto bravi e validi: Leao, Pulisic, Loftus, Nkunku hanno gol nelle gambe. Centrocampisti, con gli inserimenti, i difensori con i colpi di testa, possono darci una mano".