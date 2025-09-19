Allegri sulla giacca tolta contro il Bologna: "Ho sbagliato e domani non sarò in panchina"

Oggi alle 15:00News
di Federico Calabrese

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan.

Sulla giacca tolta.

"Me la sono tolta con molta cautela, non volevo strapparla. Ma ho sbagliato e infatti domani non sarò in panchina".